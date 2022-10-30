Бахмутський напрямок вкритий тілами росіян: Череватий про “успіхи” РФ на Сході

Росіяни розповідають про нібито великі “успіхи” в районі Бахмута, але вони хіба що у великих втратах їхніх військових та бойової техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей.

– Насправді їхні “успіхи” – у втраті живої сили і техніки. Там йдуть дуже жорстокі бої. Бахмутський напрямок вкритий тілами загиблих росіян, вони їх не прибирають. Біля Соледара за два дні підбили три танки, – повідомив він.

За його словами, також тривають дуже інтенсивні бої на Авдіївському напрямку.

– Там був десь 41 штурм за добу, ліквідовано 249 росіян, а ще підбито танки та БМП. Тобто ці два напрямки дуже інтенсиві за бойовими діями, – додав він.

В районі Вугледара ворог також намагається наступати, проте ЗСУ утримують свої позиції і не дають росіянам просунутися.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу РФ втратила у війні проти України 950 військових. Найбільше – на Донецькому та Лиманському напрямках.

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