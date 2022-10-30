Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Бахмутський напрямок вкритий тілами росіян: Череватий про “успіхи” РФ на Сході

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Валентина Летяк редакторка стрічки

Росіяни розповідають про нібито великі “успіхи” в районі Бахмута, але вони хіба що у великих втратах їхніх військових та бойової техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей.

– Насправді їхні “успіхи” – у втраті живої сили і техніки. Там йдуть дуже жорстокі бої. Бахмутський напрямок вкритий тілами загиблих росіян, вони їх не прибирають. Біля Соледара за два дні підбили три танки, – повідомив він.

За його словами, також тривають дуже інтенсивні бої на Авдіївському напрямку.

– Там був десь 41 штурм за добу, ліквідовано 249 росіян, а ще підбито танки та БМП. Тобто ці два напрямки дуже інтенсиві за бойовими діями, – додав він.

В районі Вугледара ворог також намагається наступати, проте ЗСУ утримують свої позиції і не дають росіянам просунутися.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу РФ втратила у війні проти України 950 військових. Найбільше – на Донецькому та Лиманському напрямках.

Читайте
Як довго триватиме війна в Україні 2022: прогнози експертів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безпілотники Bayraktar озброять ракетами для боротьби з дронами-камікадзе
Безпілотники Bayraktar озброять ракетами для боротьби з дронами-камікадзе
Сусіди РФ активно імпортують побутову техніку: агресори можуть використовувати її у військових цілях
Сусіди РФ активно імпортують побутову техніку: агресори можуть використовувати її у військових цілях
Росія має заплатити: Подоляк закликав передати заморожені активи РФ Україні
Росія має заплатити: Подоляк закликав передати заморожені активи РФ Україні
Вихід Росії зі зернової угоди та обстріл промислової зони Енергодара: що відбувається на 249-й день війни (онлайн)
Вихід Росії зі зернової угоди та обстріл промислової зони Енергодара: що відбувається на 249-й день війни (онлайн)
Блокування зернового коридору: Польща пропонує допомогти Україні в експорті
Блокування зернового коридору: Польща пропонує допомогти Україні в експорті
На Луганщині окупанти посилено мінують береги річок, траси, дороги – Гайдай
На Луганщині окупанти посилено мінують береги річок, траси, дороги – Гайдай
Вихід Росії із зернової угоди: чи вдасться відновити експорт та чи є альтернатива
Вихід Росії із зернової угоди: чи вдасться відновити експорт та чи є альтернатива
Нам потрібні ці засоби: посол України закликав Німеччину швидше надавати танки і артилерію
Нам потрібні ці засоби: посол України закликав Німеччину швидше надавати танки і артилерію
Знайшли помилку в тексті?
Помилка