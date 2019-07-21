Батькивщина будет влиять на будущее Украины – Тимошенко

Партия Батькивщина успешно входит в парламент и будет влиять на будущее Украины ближайшие 5 лет, – об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга.

В то же время глава Батькивщины поблагодарила избирателей, которые отдали свой голос за ее политсилу. При этом Тимошенко отметила ,что только команда Батькивщины имеет стратегический пошаговый план действий.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о 5 фактах о партии Батькивщина.

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