Батуты в Украине: правила поведения и безопасны ли для детей

В Украине владельцы детских батутов достаточно безответственны.

Вдруг что-то случится – доказать вину очень сложно. На части батутов нет заградительной сетки, поэтому во время развлечений дети могут просто вылететь.

Важно, чтобы матами была покрыта вся поверхность, не торчали металлические или бетонные конструкции, при прыжках батут не должен доставать пола, а защитная сетка должна быть натянута по периметру всего батута.

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Стоит поинтересоваться, имеет ли батутный клуб страховку для клиентов, ведь тогда в случае несчастного случая можно рассчитывать на компенсацию за лечение. Важно, чтобы дети соблюдали правила и слушали инструктора. И обязательно следует делать разминку в начале развлечений.

К слову, в Хэнане (Китай) в популярном парке аттракционов Xihu Park 23-летний мужчина погиб, выпав из аттракциона.

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