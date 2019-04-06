Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Батути в Україні: правила поводження та чи безпечні для дітей

В Україні власники дитячих батутів досить безвідповідальні.

Раптом щось трапиться – довести провину дуже складно. На частині батуту немає загороджувальної сітки, то ж під час розваг діти можуть просто вилетіти.

Важливо, аби матами була вкрита вся поверхня, не стирчали металеві або бетонні конструкції, під час стрибків батут не повинен діставати підлоги, а захисна сітка має бути натягнута по периметру всього батуту.

Читайте: В Англії атракціон з 7-річною дівчинкою віднесло вітром. Вона загинула

Варто поцікавитись, чи має батутний клуб страховку для клієнтів, адже тоді в разі нещасного випадку можна розраховувати на компенсацію за лікування. Важливо, аби діти дотримувалися правил та слухали інструктора. І обов`язково слід робити розминку до початку розваг.

До речі, Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний чоловік загинув, випавши з атракціону.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Застрягли вниз головою на висоті 10 метрів – у РФ зламався атракціон
Впали з 10-метрової висоти! У Флориді злетів вагончик американських гірок
У дендропарку Софіївка атракціон вбив дитину
У США евакуювали відвідувачів Діснейленду
Російський депутат помер після невдалого сальто
Рідкісна операція на черепі: голову дитини розібрали і зібрали, як пазл (18+)
В Україні дітям до 5 років заборонили літати в літаках без дорослих
У Відні чоловіка вбила кабіна атракціону

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка