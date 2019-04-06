Батути в Україні: правила поводження та чи безпечні для дітей

В Україні власники дитячих батутів досить безвідповідальні.

Раптом щось трапиться – довести провину дуже складно. На частині батуту немає загороджувальної сітки, то ж під час розваг діти можуть просто вилетіти.

Важливо, аби матами була вкрита вся поверхня, не стирчали металеві або бетонні конструкції, під час стрибків батут не повинен діставати підлоги, а захисна сітка має бути натягнута по периметру всього батуту.

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Варто поцікавитись, чи має батутний клуб страховку для клієнтів, адже тоді в разі нещасного випадку можна розраховувати на компенсацію за лікування. Важливо, аби діти дотримувалися правил та слухали інструктора. І обов`язково слід робити розминку до початку розваг.

До речі, Хенані (Китай) у популярному парку атракціонів Xihu Park 23-річний чоловік загинув, випавши з атракціону.

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