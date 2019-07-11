Bentley EXP 100 GT: характеристики электромобиля будущего

Bentley устанавливает новые стандарты роскоши. Британский лакшери производитель к своему столетию представил концепт идеального электромобиля будущего – EXP 100 GT.

Огромный электрокар максимально экологичный. Даже при окраске использовали отходы из риса.

Сам кузов необычный – он как бы оживает при приближении владельца. Машина будет иметь искусственный интеллект. Кроме полной автономности с автопилотом, Bentley научится следить за самочувствием пассажиров.

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В отделке салона использовали только натуральные экологичные материалы – в частности шпон из дуба которому 5 тыс. лет, кожу на сиденьях имитирует специальный текстиль из отходов виноградарства, а ковры сделаны из овечьей шерсти.

Что касается технических характеристик – на одном заряде машина проедет 700 километров. 4 электромотора разгоняют двухтонный автомобиль до сотни всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость чудо-автомобиля – 300 км/ч.

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