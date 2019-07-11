Bentley EXP 100 GT: характеристики електромобіля майбутнього
Bentley встановлює нові стандарти розкоші. Британський лакшері виробник до свого сторіччя презентував концепт ідеального електромобіля майбутнього – EXP 100 GT.
Величезний електрокар максимально екологічний. Навіть при фарбуванні використали відходи з рису.
Сам кузов незвичайний – він наче оживає при наближенні власника. Машина матиме штучний інтелект. Окрім повної автономності з автопілотом, Bentley навчиться стежити за самопочуттям пасажирів.
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В оздобленні салону використали лише натуральні екологічні матеріали – зокрема шпон з дуба якому 5 тис. років, шкіру на сидіннях імітує спеціальний текстиль з відходів виноградарства, а килими зроблені з овечої вовни.
Щодо технічних характеристик – на одному заряді машина проїде 700 кілометрів. 4 електромотори розганяють двотонне авто до сотні всього за 2,5 секунди, а максимальна швидкість диво-автомобіля – 300 км/год.
До слова, Факти ICTV розповідали про електрокар Volkswagen ID.