Берегові війська з артилерією: якою буде база ВМС у Бердянську

Україна посилює свою військову присутність в акваторії Азовського моря. В планах побудувати військово-морську базу у Бердянську.

До порту Маріуполя вже прибули два кораблі ВМС України, які вийшли два дні тому з порту Одеси.

До кінця року у Бердянську мають створити нову українську військово-морську базу. У штабі відомства поки не повідомляють, як саме вона буде структурована. Але відомо, що окрім нових кораблів, складатиметься з цілого комплексу інфраструктурних об’єктів, берегових військ, включаючи й артилерію.

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Посилення впливу військово-морських сил у акваторії Азову вкрай необхідне. Адже через провокації та затримки міжнародних торговельних суден прикордонниками ФСБ Росії, порти України щороку втрачають сотні мільйонів гривень.

До слова, Україна не допустить, щоб Росія диктувала їй умови судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Опубліковано Вересень, 25 в 21:58



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