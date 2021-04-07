Березовый сок: чем полезен напиток и как его собирают на Волыни
Березовый сок — полезный и вкусный напиток. С приходом весеннего тепла его активно начали собирать и заготавливать в Украине.
Этот процесс сейчас в разгаре на Волыни. Там осторожно надрезают деревья и собирают березовый сок. По словам собирателей, первый сок — самый вкусный. Одна береза за сутки может “наплакать” до 15 литров напитка. После этого дерево осторожно заделывают глиной.
Березовый сок собирают для собственного употребления. Местные ежегодно придумывают новые варианты — с лимоном, мятой, каркаде и даже конфетами.
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Также его консервируют для экспорта. Для Канады, США, Израиля и Германии делают органический напиток, без добавок.
Употреблять березовый сок советуют и врачи. Он улучшает обмен веществ, очищает кровь, уменьшает количество токсинов. Однако пить его много также не стоит: взрослым — около литра в день, детям — стакан.
Березовый сок
Во время заготовки березового сока стоит соблюдать ряд правил.
Это поможет сохранить его полезные свойства.
Подробнее о заготовке и пользе березового сока читайте на Фактах ICTV.