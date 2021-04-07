Березовий сік: чим корисний напій і як його збирають на Волині

Березовий сік – корисний та смачний напій. З приходом весняного тепла його активно розпочали збирати та заготовляти в Україні.

Цей процес нині у розпалі на Волині. Там обережно надрізають дерева та збирають березовий сік. За словами збирачів, перший сік – найсмачніший. Одна береза за добу може “наплакати” до 15 літрів напою. Після цього дерево обережно заліплюють глиною.

Березовий сік збирають для власного вживання. Місцеві щороку вигадують нові варіанти – з лимоном, м’ятою, каркаде і навіть цукерками.

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Також його консервують для експорту. Для Канади, США, Ізраїлю та Німеччини роблять органічний напій, без жодних добавок.

Вживати березовий сік радять і лікарі. Він покращує обмін речовин, очищує кров, зменшує кількість токсинів. Однак пити його багато також не варто: дорослим – близько літри на день, дітям – склянку.

Березовий сік

Під час заготівлі березового соку варто дотримуватися низки правил.

Це допоможе зберегти його корисні властивості.

Детальніше про заготівлю та користь березового соку читайте на Фактах ICTV.

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