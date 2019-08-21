Без документов и разрешений: почему в Киеве процветает стихийная торговля

Колбаса, мобильные телефоны и нижнее белье – весь этот ассортимент есть в киевских подземках. Переходы столицы уже давно оккупировали стихийные торговцы. Они не имеют ни документов на товар, ни разрешений на торговлю. Но несмотря на штрафы продолжают работать и блокировать работу метрополитена.

В подземках на метро Житомирская и Вокзальной уже давно образовались полноценные рынки. Предприниматели установили киоски по обе стороны перехода. Товар нагло выкладывают под знаком торговля запрещена. Через эти прилавки в час пик не пройти, – сетуют пешеходы.

Если в метро, ​​к примеру, что-то загорится или его заминируют – люди должны выйти на улицу через подземные переходы. На станции метро Льва Толстого, например, в панике протиснуться будет практически невозможно. Из-за прилавков с цветами здесь едва помещаются четыре человека.

Опасны и сами киоски, – убежден исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Уже не раз такие конструкции горели из-за неисправной проводки.

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В столичном метрополитене жалуются: с некоторыми торговцами, которые раскладывают сумки, на территории метро борются охранники. А вот на частных переходах, принадлежащих городу – сплошной беспорядок.

В Киевблагоустройстве оправдываются: с 2011-го года до 2012-го город заключал с предпринимателями инвестиционные соглашения. Торговцы должны были надлежащим образом обустроить переходы, но этого не делали. Сейчас с ними судятся, однако они продолжают работать. Сейчас же в переходах новые правила: продавать можно, но только с согласия балансодержателя.

Коммунальщики уже ликвидировали стихийные рынки в 22 переходах, в 8 подземках установили видеокамеры. Говорят, что порядок наведут к концу следующего года, когда все подземки передадут на баланс Киевблагоустройства. Сейчас в столице 235 подземок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бороться со стихийной торговлей у метро и кто должен это делать.

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