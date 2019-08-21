Без документів та дозволів: чому у Києві процвітає стихійна торгівля

Ковбаса, мобільні телефони та нижня білизна – увесь цей асортимент є у київських підземках. Переходи столиці вже давно окупували стихійні торговці. Вони не мають ані документів на товар, ані дозволів на торгівлю. Та попри будь-які штрафи продовжують працювати і блокувати роботу метрополітену.

У підземках на метро Житомирська та Вокзальній вже давно утворилися повноцінні ринки. Підприємці встановили кіоски по обидва боки переходу. Товар нахабно викладають під знаком торгівля заборонена. Через ці прилавки у час пік не пройти, – нарікають пішоходи.

Якщо у метро, до прикладу, щось загориться чи його замінують – люди мають вийти на вулицю через підземні переходи. На станції метро Льва Толстого, наприклад, у паніці протиснутися буде практично неможливо. Через прилавки з квітами тут заледве поміщаються четверо людей.

Небезпечні і самі кіоски, – переконаний виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Вже не раз такі конструкції горіли через несправну проводку.

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У столичному метрополітені нарікають: з деякими торговцями, які розкладають пакунки, на території метро борються охоронці. А от на частинах переходу, які належать місту – суцільний безлад.

У Київблагоустрої виправдовуються: з 2011-го року до 2012-го місто укладало з підприємцями інвестиційні угоди. Торговці мали належно облаштувати переходи, та цього не робили. Зараз з ними судяться, але вони й далі працюють. Нині ж у переходах нові правила: продавати можна, але лише зі згоди балансоутримувача.

Комунальники вже ліквідували стихійні ринки у 22 переходах, у 8 підземках встановили відеокамери. Кажуть, що лад наведуть до кінця наступного року, коли усі підземки передадуть на баланс Київблагоустрою. Нині у столиці 235 підземок.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як боротися зі стихійною торгівлею біля метро та хто має це робити.

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