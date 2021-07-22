Путешествие за границу: Нидерланды открыли границы для украинцев

Без ограничений и результатов ПЦР-теста: Нидерланды открыли границы для украинцев

С сегодняшнего дня Нидерланды открываются для украинцев по правилам безвизового режима. Для путешествия в страну нет ограничений, не нужно даже результатов ПЦР-теста.

Однако перед регистрацией на рейс пассажирам будут предоставлять для заполнения специальную форму о состоянии здоровья. Если один из ответов — да, путешественника на борт не пропустят.

Свои границы для украинцев открывает также Словакия. Однако на территорию этого государства смогут попасть граждане, прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса вакцинами, признанными в Словакии.

Среди них четыре препарата, одобренные Европейским Союзом — от фармацевтических компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Граждане Украины, которые не прошли курс иммунизации против коронавируса, тоже могут попасть на территорию Словакии. Для этого туристам придется отбыть двухнедельную самоизоляцию.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что до конца недели свои границы для вакцинированных украинцев откроют еще пять стран — Австрия, Исландия, Испания, Люксембург и Португалия.

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Фото: Pexels

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