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Юлія Захарченко |

Без ограничений и результатов ПЦР-теста: Нидерланды открыли границы для украинцев

С сегодняшнего дня Нидерланды открываются для украинцев по правилам безвизового режима. Для путешествия в страну нет ограничений, не нужно даже результатов ПЦР-теста.

Однако перед регистрацией на рейс пассажирам будут предоставлять для заполнения специальную форму о состоянии здоровья. Если один из ответов — да, путешественника на борт не пропустят.

Свои границы для украинцев открывает также Словакия. Однако на территорию этого государства смогут попасть граждане, прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса вакцинами, признанными в Словакии.

Среди них четыре препарата, одобренные Европейским Союзом — от фармацевтических компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Граждане Украины, которые не прошли курс иммунизации против коронавируса, тоже могут попасть на территорию Словакии. Для этого туристам придется отбыть двухнедельную самоизоляцию.

Путешествие за границу: Нидерланды открыли границы для украинцев

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что до конца недели свои границы для вакцинированных украинцев откроют еще пять стран — Австрия, Исландия, Испания, Люксембург и Португалия.

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Фото: Pexels

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