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Юлія Захарченко |

Без обмежень та результатів ПЛР-тесту: Нідерланди відкрили кордони для українців

Відсьогодні Нідерланди відкриваються для українців за правилами безвізового режиму. Для мандрівки у країну немає обмежень, не потрібно навіть результатів ПЛР-тесту.

Однак перед реєстрацією на рейс авіакомпанії пасажирам надаватимуть для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я. Якщо одна з відповідей – так, мандрівника на борт не пропустять.

Свої кордони для українців відкриває також Словаччина. Проте на територію цієї держави зможуть потрапити громадяни, які пройшли повний курс імунізації проти коронавірусу вакцинами, визнаними у Словаччині.

Серед них чотири препарати, схвалені Європейським Союзом – від фармацевтичних компаній BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Moderna.

Громадяни України, які не пройшли курс імунізації проти коронавірусу, теж можуть потрапити на територію Словаччини. Для цього туристам доведеться відбути двотижневу самоізоляцію.

Подорож за кордон: Нідерланди відкрили кордони для українців

Міністерство закордонних справ України повідомило, що до кінця тижня свої кордони для вакцинованих українців відкриють ще п’ять країн – Австрія, Ісландія, Іспанія, Люксембург та Португалія.

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Фото: Pexels

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