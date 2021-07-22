Подорож за кордон: Нідерланди відкрили кордони для українців

Без обмежень та результатів ПЛР-тесту: Нідерланди відкрили кордони для українців

Відсьогодні Нідерланди відкриваються для українців за правилами безвізового режиму. Для мандрівки у країну немає обмежень, не потрібно навіть результатів ПЛР-тесту.

Однак перед реєстрацією на рейс авіакомпанії пасажирам надаватимуть для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я. Якщо одна з відповідей – так, мандрівника на борт не пропустять.

Свої кордони для українців відкриває також Словаччина. Проте на територію цієї держави зможуть потрапити громадяни, які пройшли повний курс імунізації проти коронавірусу вакцинами, визнаними у Словаччині.

Серед них чотири препарати, схвалені Європейським Союзом – від фармацевтичних компаній BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Moderna.

Громадяни України, які не пройшли курс імунізації проти коронавірусу, теж можуть потрапити на територію Словаччини. Для цього туристам доведеться відбути двотижневу самоізоляцію.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що до кінця тижня свої кордони для вакцинованих українців відкриють ще п’ять країн – Австрія, Ісландія, Іспанія, Люксембург та Португалія.

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Фото: Pexels

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