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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Без работы останутся около полумиллиона украинцев — возможные последствия кризиса

Мировой финансовый кризис и распространение коронавируса — Украина одновременно столкнулась с двумя глобальными вызовами.

Наш малый и средний бизнес уже почувствовали это на себе. Из-за карантина страдают поставщики одежды и нехозяйственных товаров, владельцы заведений питания и развлекательных центров. Заморозили свой бизнес 700 тыс. предпринимателей и предприятий.

По подсчетам — только рестораны в течение карантина недополучат 80% прибыли. Сколько продлится кризис и карантин, какие последствия они будут иметь для мировой и украинской экономики спрогнозировать трудно, — говорят эксперты. Однако большинство уверены: кризис не всегда потери, но и новые возможности.

Подробнее — в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о работе ресторанов и кафе во время карантина.

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