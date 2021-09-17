Без наблюдателей и оппозиции: в России стартовали выборы депутатов Госдумы

С сегодняшнего дня в России начинаются выборы в Госдуму, но проходят они без наблюдателей, с многочисленными манипуляциями, преследованием критиков режима и запугиванием избирателей.

Процесс растянули на три дня: проголосовать можно на участках, отправить бюллетень по почте или даже поставить галочку онлайн.

— Эти выборы позор, фейк, абсолютно нелегитимные выборы, и я надеюсь, что все страны, которые уважают права и свободы человека, которые уважают право народа на формирование власти, не признают эти выборы легитимными, — возмущен бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Благодаря трехдневному голосованию, власть получила дополнительное время для манипуляций.

На кресла в Госдуме претендуют депутаты 14 партий. И реальных конкурентов у правящей политсилы Единой России — нет.

Кремль зачистил и упрятал за решетку почти всех оппонентов. Самый известный критик Владимира Путина, Алексей Навальный с февраля — в колонии. Основанный им Фонд борьбы с коррупцией ликвидировали.

Против других несистемных политиков тоже заводили уголовные дела, как только они объявляли о намерениях баллотироваться.

Россияне пошли на участки в условиях информационного вакуума из-за давления на независимые СМИ.

Впервые за почти три десятилетия не будет ни одного международного наблюдателя, даже ОБСЕ не отправила в Россию своих представителей из-за ограничений со стороны российских властей.

Наблюдать за голосованием разрешили только кандидатам и ЦИК. Трансляции с избирательных участков россияне тоже не увидят.

Кремлю нужно большинство мест в Госдуме, так как именно следующий парламент за четыре года будет определять политическое будущее режима Владимира Путина.

За месяц до выборов, рейтинг Единой России упал до рекордного за последние 13 лет минимума — 27%. Поэтому накануне голосования Владимир Путин щедро рассыпал деньгами, обещая выплаты в обмен на поддержку партии.

Голосов вероятно подкинут и жители оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Там к голосованию допустили владельцев российских паспортов, а их по упрощенной процедуре получили уже более 600 тыс. человек.

Жителей оккупированного Востока автобусами и поездами будут вывозить на голосование в приграничные области России или же предлагают это сделать онлайн.

Не признавать российские выборы страны ЕС уже призвал Европейский парламент.

Депутаты утверждают, что каждый народ должен иметь право выбора, а у россиян его нет.

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