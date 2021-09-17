Без спостерігачів і опозиції: у Росії стартували вибори депутатів Держдуми

Відсьогодні у Росії починаються вибори до Держдуми, але проходять вони без спостерігачів, із численними маніпуляціями, переслідуванням критиків режиму і залякуванням виборців.

Процес розтягнули на три дні: проголосувати можна на дільницях, відправити бюлетень поштою або навіть поставити галочку онлайн.

– Ці вибори – ганьба, фейк, абсолютно нелегітимні вибори і я сподіваюся, що всі країни, які поважають права і свободи людини, які поважають право народу на формування влади, не визнають ці вибори легітимними, – обурений колишній депутат Держдуми Генадій Гудков.

Завдяки триденному голосуванню, влада отримала додатковий час для маніпуляцій.

На крісла у Держдумі претендують депутати 14 партій. Та реальних конкурентів у правлячої політсили Єдиної Росії – немає.

Кремль зачистив і запроторив за ґрати майже всіх опонентів. Найвідоміший критик Володимира Путіна Олексій Навальний з лютого – в колонії. Заснований ним Фонд боротьби з корупцією ліквідували.

Проти інших несистемних політиків теж заводили кримінальні справи, щойно вони оголошували про наміри балотуватися.

Росіяни пішли на дільниці в умовах інформаційного вакууму через тиск на незалежні медіа.

Уперше за майже три десятиліття не буде жодного міжнародного спостерігача, навіть ОБСЄ не відправила в Росію своїх представників через обмеження з боку російської влади.

Спостерігати за голосуванням дозволили лише кандидатам і ЦВК. Трансляції з виборчих дільниць росіяни теж не побачать.

Кремлю потрібна більшість місць у Держдумі, адже саме наступний парламент за чотири роки визначатиме політичне майбутнє режиму Володимира Путіна.

За місяць до виборів, рейтинг Єдиної Росії впав до рекордного за останні 13 років мінімуму – 27%. Тож напередодні голосування Володимир Путін щедро розсипав грошима, обіцяючи виплати в обмін на підтримку партії.

Голосів імовірно підкинуть і жителі окупованих Донеччини, Луганщини та Криму.

Там до голосування допустили власників російських паспортів, а їх за спрощеною процедурою отримали вже понад 600 тис. людей.

Мешканців окупованого Сходу автобусами й потягами вивозитимуть на голосування у прикордонні області Росії або ж пропонують це зробити онлайн.

Не визнавати російські вибори країни ЄС уже закликав Європейський парламент.

Депутати наголошують, що кожен народ повинен мати право вибору, а в росіян його немає.

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