Без вакцины – без работы. Кого с 31 января могут отстранить от обязанностей

Львовщина снова лидирует по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки в области было выявлено более 3 тыс. новых инфицирований. Почти 2 сотни человек были госпитализированы. Сейчас в больницах Львовщины 1 913 пациентов с Covid-19.

В Ровенской области от работы могут отстранить более 8 тыс. невакцинированных медиков. С завтрашнего дня увеличивается перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации — это представители органов местного самоуправления, коммунальщики и медики.

– Медицинские работники – это наиболее мощный ресурс в области охраны. Совершенно неуместно на данном этапе отстранять их от работы, однако мы вынуждены принимать все необходимые меры, — Олег Вивсянник, руководитель управления здравоохранения Ровенской облгосадминистрации.

5 дней назад в области из-за стремительного роста заболеваемости Covid уже третий раз объявили красную зону и ввели строгие ограничения.

На Прикарпатье более 1 600 новых инфицированных. Государственная инфекционная лаборатория ежедневно прорабатывает более пяти тысяч новых образцов. Такого количества не было даже в критические времена прошлого года.

В Одесской области выявлено 1 175 новых случаев коронавируса. Медики уверены – многие люди ощущая симптомы штамма Омикрон путают их с обычным ОРВИ.

На Днепропетровщине увеличилось количество заболеваний и госпитализаций детей. В областной детской больнице расширили коронавирусное отделение на 10 коек. В настоящее время в нем находится 28 детей. В эту волну, констатируют врачи, дети болеют тяжелее, чем в предыдущие.

Хуже всего переносит малышей в возрасте от 2-х до 7-ми лет.

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