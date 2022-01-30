Без вакцини – без роботи. Кого відзавтра можуть відсторонити від обов’язків

Львівщина знову лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом. За останню добу в області виявили понад 3 тис. нових інфікувань. Майже 2 сотні осіб госпіталізували. Нині у лікарнях Львівщини 1 913 пацієнтів з Covid-19.

На Рівненщині від роботи можуть відсторонити понад 8 тис. невакцинованих медиків. Відзавтра збільшується перелік організацій, співробітники яких підлягають обов’язковій вакцинації – це представники органів місцевого самоврядування, комунальники та медики.

– Медичні працівники – це найбільш потужний ресурс в галузі охорони. Зовсім недоречно на даному етапі відстороняти їх від роботи, проте ми змушені робити всі необхідні заходи, – Олег Вівсянник, керівник управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації.

5 днів тому в області через стрімкий ріст захворюваності на Covid вже втретє оголосили червону зону, та запровадили суворі обмеження.

На Прикарпатті понад 1 600 нових інфікованих. Державна інфекційна лабораторія щодня опрацьовує понад п’ять тисяч нових зразків. Такої кількості не мали навіть в критичні часи минулого року.

На Одещині виявлено 1 175 нових випадків коронавірусу. Медики впевнені – багато людей відчуваючи симптоми штаму Омікрон плутають їх зі звичайним ГРВІ.

На Дніпропетровщині збільшилася кількість захворювань та шпиталізацій дітей. В обласній дитячій лікарні розширили коронавірусне відділення на 10 ліжок. Зараз у ньому перебуває 28 дітей. У цю хвилю, констатують лікарі, діти хворіють тяжче, ніж у попередні.

Найгірше переносить малеча віком від 2-х до 7-ми років.

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