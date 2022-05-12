Без женщин и детей: Либанова о возможной демографической проблеме из-за выезда украинцев

В Украине может возникнуть демографическая проблема из-за выезда значительного количества женщин и детей с территории нашего государства. Если полномасштабная война в Украине затянется, тогда может ухудшится рождаемость, тогда как в соседних странах ситуация улучшится из-за массового переезда украинок.

Заслуженный экономист Украины, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова отметила, что сейчас возникает вопрос демографической проблемы. По ее мнению, возвращение этих женщин и детей больше всего связано с безопасностью.

– Я бы не говорила о том, что через полгода или год значительная часть женщин найдет там новую семью – я не верю в это. Я опасаюсь другого – если война действительно затянется на неопределенный срок (например, на несколько лет), и эти женщины там адаптируются, потом к ним приедут мужчины и родители из Украины. Речь идет не о распаде их семей, а о том, что Украина потеряет и женщин, и детей, и их мужчин – вот это может быть. Вопрос относительно того, вернутся или нет, больше всего связан с продолжительностью военных действий. Подавляющее количество среди опрашиваемых (опрос проводили месяц назад по телефону и частично не по телефону среди наших вынужденных переселенцев за границу) считают, что их возвращение больше всего связано с безопасностью. Даже не с восстановлением жилья, не с возможностью работать в Украине, а преимущественно с безопасностью. Понятно, что пока продолжаются обстрелы городов, женщины с детьми не будут возвращаться массово. Кто может вернуться, но не массово.

Либанова уверена, что Украине важно сохранять трудовые отношения с нашими гражданами. Если украинки могут работать онлайн, лучше организовать дистанционный формат работы на неопределенное время.

– Здесь есть еще один фактор. Нам очень важно, чтобы эти люди не теряли связи с Украиной. Эти связи могут быть ментальными, но очень важны трудовые отношения. В этом вопросе меня очень беспокоит решение, что находящиеся за рубежом люди не могут работать дистанционно в Украине, соответственно, получать заработную плату. Мы подталкиваем значительную часть этих людей искать свою судьбу уже за границей. Нужно какое-нибудь общение, тем более в случае возможности дистанционной работы.

Подавляющее количество людей вернется, если в Украине станет безопаснее, считает Либанова. Люди не начнут массово возвращаться домой, пока продолжаются постоянные обстрелы.

— На мой взгляд, очень важно, чтобы такое решение принималось после ответа на вопрос. Могут ли выполняться функциональные обязанности дистанционно или нет? Если не могут, то не важно, где сейчас женщина находится – за границей или в западных регионах Украины. Важно другое – кто может работать дистанционно? За границей это сделать даже проще, потому что там быстро устраивают в детские сады. Они там работают, в отличие от Украины, где даже на Закарпатье детские сады не работают. Тогда у матери есть время для своей работы, в отличие от той, которая находится в Украине в относительно безопасных регионах.

Из-за выезда значительного количества женщин в Украине может упасть рождаемость и ухудшиться демографическая ситуация. В то же время в Польше зафиксировали бэби-бум, где после 24 февраля родилось 2,5 тыс. маленьких украинцев.

— Нужно делать все возможное, чтобы эти женщины вернулись домой. Не разрывать с ними связи, не увольнять с работы, не оставлять наедине со своими мыслями, налаживать постоянные связи с консульствами. Я понимаю, что им сейчас очень тяжело. Возможно, туда нужно куда-то направить, отыскать кого-нибудь из переселенцев, чтобы они работали. Необходимо наладить работу психологов. Нужно делать все, чтобы люди понимали свою украинскость и были уверены, что государство и украинское общество от них не отказались, что их ждут, — убеждена Элла Либанова.

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