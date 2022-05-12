Без жінок і дітей: Лібанова про можливу демографічну проблему через виїзд українців

В Україні може виникнути демографічна проблема через виїзд значної кількості жінок і дітей з території нашої держави. Якщо повномасштабна війна в Україні затягнеться, тоді може погіршитися народжуваність, тоді як у сусідніх країнах ситуація покращиться через масовий переїзд українок.

Заслужений економіст України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова зазначила, що зараз постає питання демографічної проблеми. На її думку, повернення цих жінок і дітей найбільше пов’язано з безпекою.

– Я б не говорила про те, що через пів року чи рік значна частина жінок знайде там нову родину – я не вірю в це. Я побоююсь іншого – якщо війна дійсно затягнеться на невизначений термін (наприклад, на декілька років), і ці жінки там адаптуються, то потім до них приїдуть чоловіки та батьки з України. Йдеться не про розпад їхніх родин, а те, що Україна втратить і жінок, і дітей, і їхніх чоловіків – ось це може бути.

Переважна кількість людей повернеться, якщо в Україні стане безпечніше, вважає Лібанова. Люди не почнуть масово повертатися додому., поки тривають постійні обстріли.

– Питання щодо того, повернуться чи ні, найбільше пов’язано з тривалістю воєнних дій. Переважна кількість серед опитуваних (опитування проводили місяць тому телефоном і частково не телефоном з-поміж наших вимушених переселенців за кордон) вважають, що їхнє повернення найбільше пов’язано з безпекою. Навіть не з відновленням житла, не з можливістю працювати в Україні, а переважно саме з безпекою. Зрозуміло, що поки тривають обстріли міст, то жінки з дітьми не повертатимуться масово. Хтось може повернутися, але не масово.

Лібанова переконана, що Україні важливо зберігати трудові відносини з нашими громадянами. Якщо українки можуть працювати онлайн, тоді краще організувати дистанційний формат роботи на невизначений час.

– Тут є ще один фактор. Нам дуже важливо, щоб ці люди не втрачали зв’язків з Україною. Ці зв’язки можуть бути ментальними, але дуже важливими є трудові відносини. У цьому питанні мене дуже турбує рішення, що люди, які перебувають за кордоном, не можуть працювати дистанційно в Україні, відповідно, отримувати заробітну плату. Ми підштовхуємо значну частину цих людей шукати свою долю вже за кордоном. Потрібно якесь спілкування, тим паче у разі можливості дистанційної роботи. На мою думку, дуже важливо, щоб таке рішення ухвалювали за відповіддю на питання. Чи можуть функціональні обов’язки виконуватися дистанційно чи ні? Якщо не можуть, то немає значення, де зараз жінка перебуває – за кордоном або у західних регіонах України. Важливо інше – хто може працювати дистанційно? За кордоном це зробити навіть простіше, тому що там швидко влаштовують у дитячі садки. Вони там працюють, на відміну від України, де навіть на Закарпатті дитячі садки не працюють. Тоді мати має час для своєї роботи, на відміну від тієї, яка перебуває в Україні у відносно безпечних регіонах.

Через виїзд значної кількості жінок в Україні може впасти народжуваність та погіршитися демографічна ситуація. Водночас у Польщі зафіксували бебі-бум, де після 24 лютого народилося 2,5 тис. маленьких українців.

– Потрібно робити все можливе для того, щоб ці жінки повернулися додому. Не розривати з ними зв’язки, не звільняти з роботи, не залишати наодинці зі своїми думками, налагоджувати постійні зв’язки з консульствами. Я розумію, що їм зараз дуже важко. Можливо, туди потрібно кудись направити, відшукати когось з переселенців, щоб вони працювали. Потрібно налагодити роботу психологів. Потрібно робити все, щоб люди розуміли свою українськість та були впевненими, що держава та українське суспільство від них не відмовились, що на них чекають, – переконана Елла Лібанова.

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