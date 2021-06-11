Безопасные и чистые: на Арабатской стрелке три пляжа получили международную награду
На курортах Арабатской стрелки три пляжа получили международную награду — голубой флаг. Пляжный курорт Арабатка, центральный пляж села Счастливцево и берег пансионата Чайка-1 признаны безопасными, комфортными, чистыми и экологичными.
На пляжах — чистый песок, современные туалеты и приспособления для купания маломобильных людей. Из-за дождей людей пока еще немного, однако поток отдыхающих ждут уже через неделю.
Отдых на Арабатской стрелке — цены и развлечения
Цены на отдых на Арабатской стрелке можно найти на любой кошелек: от 400 грн в деревянном домике и до 5 тыс. грн в бунгало-студии с панорамным видом на пляж.
В селе Стрелковое начала работать термальная купальня. За 200 грн целый день можно сидеть в теплой минеральной воде, нырять в глицериновое озеро, на шезлонге любоваться закатом солнца озера Сиваш.
Из новых развлечений на Арабатской стрелке предлагают каякинг лагунами озера Сиваш. Трехчасовое путешествие с рассказом гида о местности, ее истории, флоре и фауне обойдется в 250 грн.
Пляжи в Киеве
В Киеве готовы к отдыхающим 14 коммунальных пляжей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также он заявил, что в столице определили 18 зон для отдыха у водоемов, однако купаться там запрещено.
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