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Безпечні та чисті: на Арабатській стрілці три пляжі отримали міжнародну відзнаку

На курортах Арабатської стрілки три пляжі отримали міжнародну відзнаку – блакитний прапор. Пляжний курорт Арабатка, центральний пляж села Щасливцеве та берег пансіонату Чайка-1 визнані безпечними, комфортними, чистими та екологічними.

На пляжах – чистий пісок, сучасні туалети та пристрої для купання маломобільних людей. Через дощі людей поки ще небагато, проте потік відпочивальників чекають вже за тиждень.

Відпочинок на Арабатській стрілці – ціни та розваги

Ціни на відпочинок на Арабатській стрілці можна знайти на будь-який гаманець: від 400 грн у дерев’яному будиночку та до 5 тис. грн у бунгало-студії з панорамним виглядом на пляж.

У селі Стрілкове запрацювала термальна купальня. За 200 грн цілий день можна сидіти у теплій мінеральній воді, пірнати у гліцеринове озеро, на шезлонгу милуватися заходом сонця озера Сиваш.

З нових розваг на Арабатській стрілці пропонують каякінг лагунами озера Сиваш. Тригодинна подорож із розповіддю гіда про місцевість, її історію, флору і фауну обійдеться у 250 грн.

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Пляжі у Києві

У Києві готовій до відпочивальників 14 комунальних пляжів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також він заявив, що у столиці визначили 18 зон для відпочинку біля водойм, проте купатися там заборонено.

Детальніше про безпечні пляжі Києва читайте на Фактах ICTV.

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