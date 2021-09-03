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Людмила Грубнік |

Больше мяса, рыбы и ягод: в школах начали действовать новые нормы питания

С началом нового учебного года в украинских школах начали действовать новые нормы питания. Теперь школьники должны есть меньше жира, сахара, соли и хлеба. Вместо этого — больше фруктов, мяса, молочных продуктов, рыбы и ягод.

В новом меню на четыре недели — 160 блюд как традиционных украинских, так и кухонь мира. Здесь и кускус, и шницель, а также рыбные наггетсы и полтавский борщ, пудинг, лобио и болоньезе.

Автор меню, известный украинский повар Евгений Клопотенко, убежден, изменить рацион стоило уже давно.

В то же время привыкнуть к новым нормам школьным поварам было не так просто. Им самим пришлось вернуться за парту и немного поучиться готовить по-новому.

В прошлое ушла эпоха сосисок, колбас, рыбных консервов. Их, а также чипсы, сухарики, попкорн и сладкие газированные напитки отныне запрещено предлагать детям.

— Изменение культуры питания приведет к уменьшению случаев избыточного веса, ожирения, как следствие — уменьшение уровня развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже некоторых видов рака, — отметила эксперт министерства здравоохранения Украины Татьяна Скапа.

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Рацион школьника - сколько должно быть приемов пищи и рекомендуемые блюда

В министерстве здравоохранения считают, изменение питания в школах будет иметь хорошие результаты.

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