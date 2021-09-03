Більше м’яса, риби та ягід: у школах почали діяти нові норми харчування

З початком нового навчально року в українських школах почали діяти нові норми харчування. Відтепер школярі мають їсти менше жиру, цукру, солі та хліба. Натомість – більше фруктів, м’яса, молочних продуктів, риби та ягід.

У новому меню на чотири тижні – 160 страв як традиційних українських, так і кухонь світу. Тут і кускус, і шніцель, а також рибні нагетси та полтавський борщ, пудинг, лобіо і болоньєзе.

Автор меню, відомий український кухар Євген Клопотенко, переконаний, оновити раціон варто було вже давно.

Водночас призвичаїтись до нових норм шкільним кухарям було не так просто. Їм самим довелося повернутися за парту та трохи повчитися готувати на новий лад.

У минуле пішла епоха сосисок, ковбас, рибних консерв. Їх, а також чіпси, сухарики, попкорн та солодкі газовані напої відтепер заборонено пропонувати дітям.

– Зміна культури харчування призведе до зменшення випадків надмірної ваги, ожиріння, як наслідок – зменшення рівня розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і навіть деяких видів раку, – зазначила експерт міністерства охорони здоров’я України Тетяна Скапа.

У міністерстві охорони здоров’я вважають, зміна харчування у школах матиме хороші результати.

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