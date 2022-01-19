Блинкен в Украине: госсекретарь США выразил поддержку на фоне агрессивных действий России

В Украину прибыл глава американской внешней политики и государственный секретарь США Энтони Блинкен, чтобы скоординировать усилия с Киевом и выразить сигнал поддержки на фоне агрессивных действий Кремля.

Он предостерег, что угроза со стороны Москвы остается. Кремля имеет планы в дальнейшем наращивать войска вблизи украинских границ и может прибегнуть к агрессии в кратчайшие сроки.

Но мирное урегулирование конфликта возможно. И международные союзники приложат все усилия, чтобы угомонить Россию.

— Мы четко выразили свою приверженность разрешить конфликта дипломатически и обеспечить деэскалацию ситуации. И сейчас прилагаем для этого все возможные усилия. Мы должны действовать сообща, быть едиными, — отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В Вашингтоне убеждены, что если оставить действия России против Украины без реакции – это развяжет руки другим и подорвет демократию во всем мире.

– Россия пытается поколебать международную систему мира и безопасности. РФ бросает вызов основным принципам, лежащим в основе международного правопорядка. Если мы позволим Кремлю их безнаказанно нарушить, откроем гигантский ящик Пандоры, – убежден он.

Однако Украина имеет союзников и не останется наедине в противостоянии России. Киев уже сейчас получает реальную помощь и поддержку.

Соединенные Штаты Америки предоставят еще $200 млн военной помощи, что подтвердили в Государственном департаменте США. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах, средствах связи и другом оборудовании.

— Бюджет Украины предусматривает максимум денег, направленных на поддержку нашей армии. Но мы понимаем: чтобы модернизировать армию, нужна помощь. Особенно в такие непростые времена, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Вашингтоне и дальше не исключают возможности отсоединения России от системы платежей Swift в случае нападения на Украину.

Чтобы избежать жестких санкций, Путин имеет только один вариант – выбрать путь дипломатии. В Белом доме считают ситуацию на границах Украины очень напряженной.

– Путин создал этот кризис, собрав 100 тыс. российских солдат вдоль украинских границ. Включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений. Ситуация очень опасна. Мы достигли того уровня напряженности, когда Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину, — убеждена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

После визита в Киев Энтони Блинкен отправится в Берлин, чтобы обсудить совместные усилия Соединенных Штатов Америки и Германии по сдерживанию дальнейшей российской агрессии. А уже в пятницу в Женеве госсекретарь США встретится с главой российского МИД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.