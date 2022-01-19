Блінкен в Україні: держсекретар США висловив підтримку на тлі агресивних дій Росії

До України прибув очільник американської зовнішньої політики та державний секретар США Ентоні Блінкен, щоб скоординувати зусилля з Києвом та висловити сигнал підтримки на тлі агресивних дій Кремля.

Він застеріг, що загроза з боку Москви залишається. Кремль має плани надалі нарощувати війська поблизу українських кордонів та може вдатися до агресії у найкоротші терміни.

Але мирне врегулювання конфлікту ще можливе. І міжнародні союзники докладуть усіх зусиль, щоб вгамувати Росію.

– Ми чітко висловили свою прихильність вирішити конфлікт дипломатично та забезпечити деескалацію ситуації. І нині докладаємо для цього всіх можливих зусиль. Ми маємо діяти спільно, бути єдиними, – зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У Вашингтоні переконані, що якщо залишити дії Росії проти України без реакції – це розв’яже руки іншим та підірве демократію в усьому світі.

– Росія намагається похитнути міжнародну систему миру та безпеки. РФ кидає виклик основним принципам, які лежать в основі міжнародного правопорядку. Якщо ми дозволимо Кремлю їх безкарно порушити, відкриємо велетенську скриньку Пандори, – переконаний він.

Однак Україна має союзників та не залишиться наодинці у протистоянні Росії. Київ вже зараз отримує реальну допомогу та підтримку.

Сполучені Штати Америки нададуть ще $200 млн військової допомоги, що підтвердили у Державному департаменті США. Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси, засоби зв’язку та інше обладнання.

– Бюджет України передбачає щонайбільше грошей, спрямованих на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. Особливо у такі непрості часи, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Вашингтоні й надалі не відкидають можливості від’єднання Росії від системи платежів Swift у разі нападу на Україну.

Щоб уникнути жорстких санкцій, у Путіна є лише один варіант – обрати шлях дипломатії. У Білому домі вважають ситуацію на кордонах України вкрай напруженою.

– Путін створив цю кризу, зібравши 100 тис. російських солдатів уздовж українських кордонів. Включно з російськими військовими корпусами, які прибули до Білорусі для спільних навчань. Ситуація надзвичайно небезпечна. Ми досягли того рівня напруженості, коли Росія готова будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України, – переконана прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Після візиту до Києва, Ентоні Блінкен вирушить до Берліна, щоб обговорити спільні зусилля Сполучених Штатів Америки та Німеччини щодо стримування подальшої російської агресії. А вже в п’ятницю у Женеві держсекретар США зустрінеться з главою російського МЗС.

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