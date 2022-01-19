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Блінкен в Україні: держсекретар США висловив підтримку на тлі агресивних дій Росії

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV Юля Захарченко редакторка стрічки

До України прибув очільник американської зовнішньої політики та державний секретар США Ентоні Блінкен, щоб скоординувати зусилля з Києвом та висловити сигнал підтримки на тлі агресивних дій Кремля.

Він застеріг, що загроза з боку Москви залишається. Кремль має плани надалі нарощувати війська поблизу українських кордонів та може вдатися до агресії у найкоротші терміни.

Але мирне врегулювання конфлікту ще можливе. І міжнародні союзники докладуть усіх зусиль, щоб вгамувати Росію.

– Ми чітко висловили свою прихильність вирішити конфлікт дипломатично та забезпечити деескалацію ситуації. І нині докладаємо для цього всіх можливих зусиль. Ми маємо діяти спільно, бути єдиними, – зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У Вашингтоні переконані, що якщо залишити дії Росії проти України без реакції – це розв’яже руки іншим та підірве демократію в усьому світі.

– Росія намагається похитнути міжнародну систему миру та безпеки. РФ кидає виклик основним принципам, які лежать в основі міжнародного правопорядку. Якщо ми дозволимо Кремлю їх безкарно порушити, відкриємо велетенську скриньку Пандори, – переконаний він.

Однак Україна має союзників та не залишиться наодинці у протистоянні Росії. Київ вже зараз отримує реальну допомогу та підтримку.

Ентоні Блінкен

Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки нададуть ще $200 млн військової допомоги, що підтвердили у Державному департаменті США. Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси, засоби зв’язку та інше обладнання.

– Бюджет України передбачає щонайбільше грошей, спрямованих на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. Особливо у такі непрості часи, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Вашингтоні й надалі не відкидають можливості від’єднання Росії від системи платежів Swift у разі нападу на Україну.

Зеленський і Путін

Фото: Офіс президента, Depositphotos

Щоб уникнути жорстких санкцій, у Путіна є лише один варіант – обрати шлях дипломатії. У Білому домі вважають ситуацію на кордонах України вкрай напруженою.

– Путін створив цю кризу, зібравши 100 тис. російських солдатів уздовж українських кордонів. Включно з російськими військовими корпусами, які прибули до Білорусі для спільних навчань. Ситуація надзвичайно небезпечна. Ми досягли того рівня напруженості, коли Росія готова будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України, – переконана прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Після візиту до Києва, Ентоні Блінкен вирушить до Берліна, щоб обговорити спільні зусилля Сполучених Штатів Америки та Німеччини щодо стримування подальшої російської агресії. А вже в п’ятницю у Женеві держсекретар США зустрінеться з главою російського МЗС.

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