Бонусы за пластик. Как людей в Украине поощряют не выбрасывать вторсырье
Украинские изобретатели разработали уникальное приложение, которое правда выиграло грант в Польше, но остается нашим – это екостартап, который должен поощрить людей сдавать сырье на вторичную переработку. Особенность в том, что за пластиковую бутылку, человек получает бонусы в магазинах или билет в кино. Сегодня в мире отмечают день вторичной переработки и нам есть что предложить в борьбе за экологию.
В прототипе приложении есть екорейтинг – это зависит от того, сколько человек отправила упаковок на переработку.
Елена и Дмитрий – разработчики приложения Greenbin. App. Его уже можно скачать на андроид, вскоре появится версия и для iOS.
Мы как раз объединяем усилия как производителей, так и людей, чтобы достичь именно расширенной ответственности производителя и отдать вознаграждение человеку.
Приложение работает по схеме: вы берете бутылку – сканируете или штрихкод, или наклеивают на нее QR, и бросаете на дальнейшую переработку, например, в специальную урну для пластика. Когда на сортировочной станции один из этих кодов также просканируют – получите бонусные баллы. Таким образом, и вы, и производитель этой упаковки уверены, что бутылка получила вторую жизнь.
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В более развитых странах Европы эту роль выполняют специальные аппараты, установленные в супермаркетах. К примеру – приобрели вы воду, выпили, а бутылку занесли назад в магазин, опустили в специальный фандомат и получили чек с определенной суммой, который можно использовать уже для новых покупок.
Разработка украинцев позволит сэкономить и деньги предпринимателей, ведь такой автомат не из дешевых, и время покупателей.
Дмитрий с Еленой тестировали свое приложение в Украине, впрочем, настоящее признание получили в Польше. Там выиграли грант на большую сумму – 45 тыс. евро.
Открытие офиса в Польше – грандовое требование. Но главная цель разработчиков приложения Greenbin. арр – запустить его и на Родине. Но для этого, нужно чтобы государство обязало производителей пластиковых упаковок способствовать вторичной переработке тары.
Факты ICTV ранее писали о том, что украинцы попали в рейтинг стартапов Forbes.