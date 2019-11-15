Бонуси за пластик. Як людей в Україні заохочують не викидати вторсировину

Українські винахідники розробили унікальний додаток, який щоправда виграв грант у Польщі, але залишається нашим – це екостартап, що має заохотити людей здавати сировину на вторинну переробку. Особливість в тому, що за пластикову пляшку, людина отримує бонуси в магазинах чи квиток у кіно. Сьогодні в світі відзначають день вторинної переробки і нам є що запропонувати у боротьбі за екологію.

У прототипі додатку є екорейтинг – це залежить від того, скільки людина відправила упаковок на переробку.

Олена та Дмитро – розробники додатку Greenbin. App. Його вже можна завантажити на андроїд, невдовзі з’явиться версія і для iOS.

Ми якраз об’єднуємо зусилля як виробників, так і людей, щоб досягти саме розширеної відповідальності виробника і віддати винагороду людині.

Додаток працює за схемою: ви берете пляшку – скануєте чи то штрихкод, чи то наклеюєте на неї QR, та кидаєте на подальшу переробку, наприклад, у спеціальну урну для пластику. Коли на сортувальній станції один з цих кодів також просканують – отримаєте бонусні бали. Таким чином, і ви, і виробник цієї упаковки впевнені, що пляшка здобула друге життя.

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У більш розвинених країнах Європи цю роль виконують спеціальні апарати, встановлені в супермаркетах. До прикладу – придбали ви воду, випили, а пляшку занесли назад до магазину, опустили у спеціальний фандомат і отримали чек із певною сумою, який можете використати вже для нових покупок.

Розробка українців дасть змогу заощадити і гроші підприємців, адже такий автомат не з дешевих, і час покупців.

Дмитро з Оленою тестували свій додаток в Україні, утім, справжнє визнання здобули в Польщі. Там виграли гранд на чималу суму – 45 тис. євро.

Відкриття офісу в Польщі – грандова вимога. Та головна мета розробників додатку Greenbin арр – запустити його і на Батьківщині. Та для цього, потрібно аби держава зобов’язала виробників пластикових упаковок сприяти вторинній переробці тари.

Факти ICTV раніше писали про те, що українці потрапили в рейтинг стартапів Forbes.

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