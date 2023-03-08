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Борьба за права женщин продолжается: Оксана Забужко рассказала о важности праздника 8 марта

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Писательница и поэтесса Оксана Забужко рассказала о важности 8 марта, а также поделилась историями женщин, которые изменили ход украинской истории.

— 8 марта нужно отмечать, потому что это Международный день борьбы женщин за свои права. В Украине он имеет свои традиции, и необязательно его связывать с Розой Люксембург, так как история украинского феминизма берет свое начало намного раньше — от Наталии Кобринской и ее пламенной речи на сборах в 1884 году. 8 марта — очередной день в международном календаре для напоминания о том, что женщины до сих пор борются за свои права. От эпохи Кобринской до нашей , человечество сделало просто колоссальный шаг, — заявила Забужко.

Писательница добавила, что украинскому обществу еще долго до полного равноправия. Также 8 марта сейчас в Украине — это возвращение смыслов празднику, а не просто сведение всего к тюльпанам и дню красоты. 

— 8 марта сделали выходным во время эпохи Брежнева. Тогда все свели к красоте, и дали людям отдохнуть. А до времен Голодомора выходным было 9 марта — день рождения Шевченко, — добавила поэтесса.

Ранее Оксана Забужко рассказывала об отношениях между Польшей и Украиной. По ее мнению, в условиях войны это очень важные процессы, поскольку ближайшая страна является одним из самых верных союзников.

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