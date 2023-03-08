Боротьба за права жінок триває: Оксана Забужко розповіла про важливість свята 8 березня

Письменниця і поетеса Оксана Забужко розповіла про важливість 8 березня, а також поділилася історіями жінок, які змінили хід української історії.

– 8 березня потрібно відзначати, бо це Міжнародний день боротьби жінок за свої права. В Україні він має свої традиції, і необов’язково його пов’язувати з Розою Люксембург, бо історія українського фемінізму бере свій початок набагато раніше – від Наталії Кобринської та її полум’яної промови на зборах 1884 року. 8 березня – черговий день у міжнародному календарі для нагадування про те, що жінки досі борються за свої права. Від епохи Кобринської до нашої, людство зробило просто колосальний крок, – заявила Забужко.

Письменниця додала, що українському суспільству ще довго до повної рівноправності. Також 8 березня зараз в Україні – це повернення сенсів святу, а не просто зведення всього до тюльпанів і дня краси.

– 8 березня зробили вихідним під час епохи Брежнєва. Тоді все звели до краси, і дали людям відпочити. А до часів Голодомору вихідним було 9 березня – день народження Шевченка, – додала поетеса.

Раніше Оксана Забужко розповідала про відносини між Польщею та Україною. На її думку, в умовах війни це дуже важливі процеси, оскільки найближча країна є одним із найвірніших союзників.

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