Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Борьба за Северодонецк: как украинские защитники освобождают город от оккупантов

Юля Захарченко редактор ленты

В Северодонецке Вооруженные силы Украины сдерживают штурм российских войск, совершают успешные контрнаступления, враг терпит значительные потери. В результате часть временно оккупированного города уже удалось отбить.

Сейчас захватчики контролируют около 50% Северодонецка, хотя еще недавно почти 90% города захватили. Российская армия перекидывает на это направление дополнительные силы.

Фото: Луганская ОВА

В помощь украинским защитникам уже прибыли воины иностранного легиона. В частности, бойцы из Австралии, Грузии, Бразилии и Франции. В городе до сих пор продолжаются уличные бои, но украинские военные удерживают позиции.

Сейчас смотрят

– Кадыровцы решили, что город уже их. Возможно, поверили в свою ложь, поэтому вошли в город. И кадыровцы даже понесли потери, хотя это бывает достаточно редко, потому что они не воюют на переднем плане, — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Журналисты показали, как в небе над Северодонецком можно увидеть густой и черный дым. А на въезде в город осталась разбитая военная техника.

Ситуация в Северодонецке сейчас – просто концентрация боевых действий в области, поскольку российские войска бросают все резервы именно на это направление. Им предварительно удалось захватить большую часть города, но сейчас наши военные подвинули их. Российская армия понесла огромные потери.

Читайте
Более 4 млн детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Приоритет для Украины: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии
Приоритет для Украины: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии
Ракетный удар по Одесской и Сумской областям: что происходит на 101-й день войны (онлайн)
Ракетный удар по Одесской и Сумской областям: что происходит на 101-й день войны (онлайн)
На одном из пляжей Херсонщины трое жителей подорвались на вражеской мине
На одном из пляжей Херсонщины трое жителей подорвались на вражеской мине
В британской разведке назвали ключевой фактор продвижения войск РФ на Донбассе
В британской разведке назвали ключевой фактор продвижения войск РФ на Донбассе
Карта боевых действий на 04.06.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 04.06.2022 – ситуация на фронте
Для РФ нет ничего святого: в Святогорске горит деревянный Всехсвятский скит
Для РФ нет ничего святого: в Святогорске горит деревянный Всехсвятский скит
РФ стреляет по городам из авиации, артиллерии и Точки У: ситуация в регионах 4 июня
РФ стреляет по городам из авиации, артиллерии и Точки У: ситуация в регионах 4 июня
Преследовал проукраинских жителей: “гауляйтеру” оккупантов сообщили о подозрении
Преследовал проукраинских жителей: “гауляйтеру” оккупантов сообщили о подозрении
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка