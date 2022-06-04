Борьба за Северодонецк: как украинские защитники освобождают город от оккупантов
В Северодонецке Вооруженные силы Украины сдерживают штурм российских войск, совершают успешные контрнаступления, враг терпит значительные потери. В результате часть временно оккупированного города уже удалось отбить.
Сейчас захватчики контролируют около 50% Северодонецка, хотя еще недавно почти 90% города захватили. Российская армия перекидывает на это направление дополнительные силы.
В помощь украинским защитникам уже прибыли воины иностранного легиона. В частности, бойцы из Австралии, Грузии, Бразилии и Франции. В городе до сих пор продолжаются уличные бои, но украинские военные удерживают позиции.
– Кадыровцы решили, что город уже их. Возможно, поверили в свою ложь, поэтому вошли в город. И кадыровцы даже понесли потери, хотя это бывает достаточно редко, потому что они не воюют на переднем плане, — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Журналисты показали, как в небе над Северодонецком можно увидеть густой и черный дым. А на въезде в город осталась разбитая военная техника.
Ситуация в Северодонецке сейчас – просто концентрация боевых действий в области, поскольку российские войска бросают все резервы именно на это направление. Им предварительно удалось захватить большую часть города, но сейчас наши военные подвинули их. Российская армия понесла огромные потери.