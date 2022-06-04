Боротьба за Сєвєродонецьк: як українські захисники звільняють місто від окупантів

У Сєвєродонецьку Збройні сили України стримують штурм російських військ, здійснюють успішні контрнаступи, ворог зазнає значних втрат. Внаслідок цього частину тимчасово окупованого міста вже вдалося відбити.

Наразі загарбники контролюють близько 50% Сєвєродонецька, хоча ще нещодавно майже 90% міста захопили. Російська армія перекидає на цей напрямок додаткові сили.

На підмогу українським захисникам вже прибули воїни іноземного легіону. Зокрема, бійці з Австралії, Грузії, Бразилії та Франції. У місті досі тривають вуличні бої, але українські військові утримують позиції.

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– Кадирівці вирішили, що місто вже їхнє. Можливо, повірили у свою ж брехню, тому зайшли в місто. І кадирівці навіть зазнали втрат, хоч це буває достатньо рідко, тому що вони не воюють на передньому плані, – розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Журналісти показали, як у небі над Сєвєродонецьком можна помітити густий та чорний дим. А на в’їзді до міста залишилась розбита військова техніка.

Ситуація у Сєвєродонецьку зараз – це просто концентрація бойових дій в області, оскільки російські війська кидають всі резерви саме на цей напрямок. Їм попередньо вдалось захопити більшу частину міста, але зараз наші військові їх посунули. Російська армія зазнала величезних втрат.

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