Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Справедливый мир в Украине, а не еще один замороженный конфликт – одна из трех основных целей, которые должны преследовать в Брюсселе. Этот месседж на конференции европейских послов озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отметив, что никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому так важно в этом контексте следовать формуле мира от президента и привлекать больше поддержки в мире. Кроме того, чтобы избежать затяжной войны, вторым приоритетом для Брюсселя она считает следующее:

— Во-вторых, Украина нуждается в долгосрочной безопасности. Мы должны обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторилась! – заявила Урсула фон дер Ляйен.

А это, по словам фон дер Ляйен, имеет прямую связь с европейской оборонной промышленностью. Для увеличения которой ЕС еще летом принял так называемый ASAP – Акт по поддержке производства боеприпасов.

Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что от ЕС в Украине ожидают не только снарядов, но совместного развития противовоздушной обороны и военно-морских способностей. В долгосрочной перспективе это касается еще и средств кибербезопасности и космической обороны.

Третьим пунктом для гарантий мира в Украине Урсула фон дер Ляйен считает членство в ЕС.

Безопасные гарантии Украины – неотъемлемая составляющая работы ЕС, отметил на конференции главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Ведь Россия, добавляет Боррель, может восстановить свои утраченные на фронте ресурсы, потому ослаблять поддержку Украины нельзя. Также Боррель отметил, что Украина, как кандидат в ЕС, сдвинула с места очередь других претендентов.

— Украина стала новым кандидатом и подталкивает очередь предыдущих кандидатов, которые ждут годами, и вся эта очередь наконец-то сдвинется с места. И я думаю, что мы должны преодолеть времена, когда обретение членства было бесконечным процессом! – говорит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Между тем, в Брюсселе 8 ноября опубликуют отчет о прогрессе Украины и других государств по членству в ЕС. По этому случаю должна выступить и президент Еврокомиссии. В отчете подытожат успехи нашего государства относительно семи реформ. В частности, в борьбе с коррупцией, по Конституционной и судебной реформам.

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