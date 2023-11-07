Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Справедливий мир в Україні, а не ще один заморожений конфлікт – одна із трьох основних цілей, які мають переслідувати у Брюсселі. Цей меседж на конференції європейських послів озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що ніхто не хоче миру більше за українців. Тому так важливо в цьому контексті слідувати формулі миру від українського президента та залучати більше підтримки у світі. Та окрім того, щоб уникнути затяжної війни, другим пріоритетом для Брюсселя вона вважає таке:

– По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася! – заявила Урсула фон дер Ляєн.

А це, за словами фон дер Ляєн, має прямий зв’язок із європейською оборонною промисловістю. Для збільшення якої ЄС ще влітку ухвалив так званий ASAP – Акт з підтримки виробництва боєприпасів.

Керівниця Єврокомісії наголосила, що від ЄС в Україні очікують не лише снарядів, а й спільного розвитку протиповітряної оборони та військово-морських спроможностей. У тривалій перспективі це стосується і засобів кібербезпеки та космічної оборони.

Третім пунктом для гарантій миру в Україні Урсула фон дер Ляєн вважає членство в ЄС.

Безпекові гарантії Україні – невід’ємна складова роботи ЄС, зазначив на конференції головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. Адже Росія, додає Боррель, може відновити свої втрачені на фронті ресурси, тому послаблювати підтримку України не можна. Також Боррель зауважив, що Україна як кандидат до ЄС зрушила з місця чергу інших претендентів.

– Україна стала новим кандидатом і підштовхує чергу попередніх кандидатів, які чекають роками, і вся ця черга нарешті зрушиться з місця. І я думаю, що ми повинні подолати часи, коли набуття членства було нескінченним процесом! – каже високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Тим часом у Брюсселі 8 листопада опублікують звіт про прогрес України та інших держав щодо членства в ЄС. За цієї нагоди має виступити і президентка Єврокомісії. У звіті підсумують успіхи нашої держави щодо семи реформ. Зокрема, у боротьбі з корупцією, щодо Конституційної та судової реформ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.