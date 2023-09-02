Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны

Поддержка Украины в войне, развязанной Россией. Этой теме уделили немало внимания на прошедшей накануне в Испании неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в городе Толедо. На нее пригласили и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. Собрание было неформальным, так что окончательных решений на нем не предусматривали — участники «сверили часы».

Наступление вооруженных сил Украины, оружие для них и экспорт украинского зерна – это неполный перечень тем, обсужденных министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Толедо, куда пригласили и Дмитрия Кулебу. Он сообщил, что сентябрь может оказаться очень важным временем для Зерновой инициативы и Мирной формулы президента Зеленского. Призвал партнеров поразмышлять над обеспечением Зернового коридора, в частности, при помощи ПВО. Киев требует перекрыть возможность России обходить санкции и получать западные детали для производства ракет и дронов. Кулеба дал ответ критикам украинского наступления – предложил приехать и лично освободить хотя бы сантиметр земли, как это каждый день делают украинские защитники, отдавая свои жизни. Глава МИД напомнил – для победы нужно оружие.

– Наши запросы остаются неизменными. Вы все знаете. Бурлит война, поэтому артиллерия, боеприпасы, бронемашины, танки. А для тех, кто не может предоставить военное смертоносное снаряжение, пожалуйста, рассмотрите возможность предоставить бронированные санитарные автомобили для эвакуации раненых солдат с поля боя, – обратился к министрам иностранных дел стран ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, Верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по завершении заседания сообщил: министры не смогли единогласно утвердить решение о выделении 8 транша – 500 миллионов евро на закупку оружия для Украины. Очевидно, снова из-за вето Венгрии. Боррель надеется, что вопросы разблокируют в ближайшие недели. Более позитивно восприняли министры предложение предоставить Киеву 20 миллиардов евро на оборону в течение 4 лет. Борель в очередной раз подчеркнул: единственной основой для международных усилий по прекращению войны является Формула мира Владимира Зеленского. Несмотря на многочисленные инициативы других стран.

— Мы обсуждали сегодня эту Формулу мира и путь, по которому мы можем продолжать ее поддержку, как поставить ее в центр международного обсуждения, чтобы построить справедливый мир в Украине, — сказал верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Ближайшие соседи Украины понимают, что нынешний этап войны если не решающий, то крайне важен и партнерам следует адекватно воспринимать реальность и не прятаться за дипломатическими фразами.

Мы должны отказаться от фразы о поддержке Украины так долго, как потребуется, поскольку, на мой взгляд, она больше не работает. Мы должны быть более открытыми в том, какова наша цель в Украине, и очень конкретны в том, что будем рядом с Украиной до ее победы. А если мы этого не говорим, это значит, что у нас есть другие варианты и единственный другой вариант — это победа Путина. Не думаю, что кто-то на нашей встрече желает увидеть победу Путина, потому что это означает катастрофу для Европы, — заявил министров иностранных дел Литвы Витаутас Ландсбергис.

Глава литовского МИД подчеркнул: Западу следует прекратить жаловаться на недостаточные успехи украинского наступления, а предоставить Украине все, что нужно.

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