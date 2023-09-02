Будемо поруч з Україною до її перемоги: як зустріч в Толедо вплине на перебіг війни

Підтримка України у війні, яку розв’язала Росія. Цій темі приділили чимало уваги на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбулася напередодні в Іспанії, у місті Толедо. На неї запросили й очільника українського МЗС Дмитра Кулебу. Зібрання було неформальним, тож остаточних рішень на ньому не передбачали – учасники «звірили годинники».

Наступ збройних сил України, зброя для них та експорт українського зерна – це неповний перелік тем, які обговорили міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Толедо, куди запросили й Дмитра Кулебу. Він повідомив, що вересень може стати дуже важливим часом для Зернової ініціативи та Мирної формули президента Зеленського. Закликав партнерів поміркувати над убезпеченням Зернового коридору, зокрема, за допомогою ППО. Київ вимагає перекрити можливість Росії обходити санкції та отримувати західні деталі для виробництва ракет і дронів. Кулеба дав відповідь критикам українського наступу – запропонував приїхати й особисто звільнити хоча б сантиметр землі, як це щодня роблять українські захисники, віддаючи свої життя. Глава МЗС нагадав – для перемоги, потрібна зброя.

– Наші запити залишаються незмінними. Ви всі їх знаєте. Вирує війна, тож артилерія, боєприпаси, бронемашини, танки. А для тих, хто не може надати військове смертоносне спорядження, будь ласка, розгляньте можливість надати броньовані санітарні автомобілі для евакуації поранених солдатів з поля бою, – звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Втім, Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель по завершенні засідання повідомив: міністри не змогли одностайно затвердити рішення про виділення 8 траншу – 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Вочевидь, знову через вето Угорщини. Боррель сподівається, що питання розблокують найближчими тижнями. Позитивніше сприйняли міністри пропозицію надати Києву 20 мільярдів євро на оборону упродовж 4 років. Боррель вкотре наголосив: єдиною основою для міжнародних зусиль із припинення війни є Формула миру Володимира Зеленського. Попри численні ініціативи інших країн.

– Ми обговорювали сьогодні цю Формулу миру та шлях, яким ми можемо продовжувати її підтримку, як поставити її у центр міжнародного обговорення, щоб побудувати справедливий мир в Україні, – сказав верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Найближчі сусіди України розуміють – нинішній етап війни якщо не вирішальний, то вкрай важливий і партнерам слід адекватно сприймати реальність і не ховатися за дипломатичними фразами.

Ми маємо відмовитися від фрази про підтримку України так довго, як буде потрібно, оскільки, на мою думку, вона більше не працює. Ми повинні бути відкритішими в тому, яка наша мета в Україні, і дуже конкретними у тому, що будемо поруч з Україною до її перемоги. А якщо ми цього не кажемо, то це означає, що у нас є інші варіанти, і єдиний інший варіант — це перемога Путіна. Не думаю, що хтось на нашій зустрічі бажає побачити перемогу Путіна, бо це означатиме катастрофу для Європи, – заявив міністрів закордонних справ Литви Вітаутас Ландсберґіс.

Очільник литовського МЗС наголосив: Заходу слід припинити скаржитися на недостатні успіхи українського наступу, а натомість надати Україні все, що потрібно.

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