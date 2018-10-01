Янтарный беспредел на Ровенщине: уничтожено 200 гектаров леса

На Ровенщине продолжается янтарный произвол. Нелегальные копатели не думают ни о каких последствиях – моют солнечные камни буквально под своими домами и уничтожают вековые деревья. Причем остановить их никто не может.

Работники лесного кооператива Каменно-Случанское в отчаянии – за лето копатели янтаря нагло уничтожили почти 200 гектаров добротных насаждений.

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А местным полиции и прокуратуре безразлично. Все вызовы правоохранители просто игнорируют.

Сарненские полицейские оправдываются – пытаются выезжать на вызовы, но им пробивают колеса так называемыми кошками или блокируют неизвестные мужчины в масках. То есть на Волыни управляют не правоохранители, а копатели.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что копатели янтаря напали на полицейских на Ровенщине.

Опубликовано Октябрь, 01 в 16:46



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