Бурштинове беззаконня на Рівненщині: знищено 200 гектарів лісу
На Рівненщині триває бурштинове свавілля. Нелегальні копачі не думають про жодні наслідки – миють сонячне каміння буквально під своїи домівками і знищують вікові дерева. При чому зупинити іх ніхто не може.
Працівники лісового кооперативу Кам’яне-Случанське у відчаї – за літо копачі бурштину нахабно знищили майже 200 гектарів добротних насаджень.
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А місцевим поліції та прокуратурі байдуже. Всі виклики правоохоронці просто ігнорують.
Сарненські поліціянти виправдовуються – намагаються виїжджати на виклики, але їм пробивають колеса так званими кішками або блокують невідомі чоловіки у масках. Тобто на Волині керують не правохоронці, а копачі.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!