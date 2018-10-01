Бурштинове беззаконня на Рівненщині: знищено 200 гектарів лісу

На Рівненщині триває бурштинове свавілля. Нелегальні копачі не думають про жодні наслідки – миють сонячне каміння буквально під своїи домівками і знищують вікові дерева. При чому зупинити іх ніхто не може.

Працівники лісового кооперативу Кам’яне-Случанське у відчаї – за літо копачі бурштину нахабно знищили майже 200 гектарів добротних насаджень.

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А місцевим поліції та прокуратурі байдуже. Всі виклики правоохоронці просто ігнорують.

Сарненські поліціянти виправдовуються – намагаються виїжджати на виклики, але їм пробивають колеса так званими кішками або блокують невідомі чоловіки у масках. Тобто на Волині керують не правохоронці, а копачі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині.

Опубліковано Жовтень, 01 в 16:46



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