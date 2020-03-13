Бюджетный электромобиль Dacia Spring: характеристика и цена

Dacia готовит революцию на рынке электромобилей. Французы выпускают на европейский рынок полностью электрическую машину Dacia Spring.

Это будет первый бюджетный электромобиль. Целевая аудитория — молодежь.

Технических характеристик мало. Известно лишь, что запаса хода хватит на 200 км. Похожую машину, но под брендом Renault City K-ZE, концерн уже выпускает для китайского рынка.

Адаптированный под Европу Spring, очевидно, будет отличаться только извне. Двигатель на 44 лошадиные силы будет разгоняться до 105 км в час.

Но самое главное преимущество — цена. В Китае самая дорогая версия стоит всего $10 тыс.

К слову, Факты ICTV провели тест-драйв Opel Grandland X с дизельным двигателем объемом 1,5 л и 8-АКПП.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.