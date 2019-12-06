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Ждали полгода. В США мужчина выиграл в лотерею $15 млн и не забрал их

Жителю штата Аризона который выиграл в лотерею 15 млн долларов дали 180 дней, чтобы прийти и получить деньги. Но он не явился, деньги не пропадут.

Почти 4 млн организаторы лотереи отдадут общественным адвокатам, которые занимаются детьми, пострадавших от насилия. 250 тыс. – перечислят на оплату образовательных программ, еще часть пойдет на программу по разоблачению интернет-преступлений против детей. Остальные деньги – перейдет в следующие лотерейные выигрыши.

До этому рекордом в Америке была потеря четырех миллионов долларов. В 99 году победитель так же не пришел за выигрышем.

Факты ICTV ранее писали о том, что житель Нью-Йорка выиграл в лотерею $425 млн.

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