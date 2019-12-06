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Чекали півроку. У США чоловік виграв у лотерею $15 млн і не забрав їх

У США чоловік виграв в лотерею 15 млн доларів, але не забрав їх. І сьогодні втратив свій виграш. Жителю штату Арізона котрий виграв в лотерею 15 млн доларів  дали 180 днів щоб прийти і отримати гроші. Але він не з’явився, гроші не пропадуть.

Майже 4 млн  організатори лотереї віддадуть громадським адвокатам, які опікуються дітьми, що постраждали від насильства. 250 тис. – перерахують на оплату освітніх програм, ще частина піде на програму з викриття інтернет-злочинів проти дітей. Решта грошей – перейде в наступні лотерейні виграші.

До цього рекордом в Америці була втрата чотирьох мільйонів доларів. У 99 році переможець так само не прийшов за виграшем.

Факти ICTV раніше писали про те, що мешканець Нью-Йорку виграв у лотерею $425 млн.

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