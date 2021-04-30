Чемпіонат Європи з бадмінтону: українці поступилися суперникам із Данії

Україна залишилася без усіх своїх представників на Чемпіонаті Європи з бадмінтону в Києві.

У другому колі парних змагань господарі нічого не змогли вдіяти із суперниками з Данії.

У чоловіків Гліб Бекетов та Михайло Махновський поступилися першому сіяному дуету Аструп – Расмуссен.

А в жінок Поліна Бухрова та Марія Столяренко програли шостій парі турніру Бойє – Поульсен.

В одиночних змаганнях Данило Боснюк намагався протистояти восьмому сіяному французу Томасу Рокселю, однак програв за два сети.

А ось Наталія Войцех мала шанс зачепитися за чвертьфінал. Вони виграла у шостої ракетки Ліне Кьяерсфельд другий сет, однак у вирішальній третій партії все ж поступилася із рахунком 11:21.

Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону

Чемпіонат Європи з бадмінтону триватиме в столичному Палаці спорту до 2 травня.

Чвертьфінал триватиме до 18.00 30 квітня, півфінал – із 13.00 до 18.00 1 травня та фінал – із 12.00 до 18.00 2 травня.

Показ трансляцій запланований на платформі MEGOGO.

Детальніше про те, де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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