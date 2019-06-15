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Факты / Видео / Украина

Черепно-мозговая травма и сутки в реанимации: нападение на медиков скорой на Черкасщине

В Черкасской области пьяный  пациент избил водителя скорой, потому что не понравилось, как тот его вез. Произошло это в Золотоноше.

Вечером компания, которая отдыхала в местном кафе, вызвала скорую одному из мужчин, мол, ему стало плохо. Его довезли до районной больницы и там, у приемного отделения пациент напал на водителя, а затем вдруг набросился с кулаками уже в присутствии полиции.

У водителя перелом костей носа, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и сутки в реанимации. Сейчас – обследование уже в областной больнице.

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Только через два дня после инцидента правоохранители открыли производство. Квалифицировали дело как мелкое хулиганство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает медреформа в Виннице.

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