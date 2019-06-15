Черепно-мозкова травма і доба в реанімації: напад на медиків швидкої на Черкащині

На Черкащині пацієнт напідпитку побив водія швидкої, бо не сподобалось, як той його віз. Сталося це в Золотоноші.

Ввечері компанія, яка відпочивала в місцевому кафе, викликала швидку одному з чоловіків, мовляв, тому стало зле. Його довезли до районної лікарні і там, біля приймального відділення пацієнт напав на водія, а потім вдруге накинувся з кулаками вже в присутності поліції.

У водія перелом кісток носа, черепно-мозкова травма, струс головного мозку і доба в реанімації. Нині – обстеження вже в обласній лікарні.

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Лише за два дні після інциденту правоохоронці відкрили провадження. Кваліфікували справу як дрібне хуліганство.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює медреформа у Вінниці.

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