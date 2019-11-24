Из-за нехватки финансирования черкасские больницы вынуждены экономить на питании

Из-за нехватки финансирования медучреждения Черкасс вынуждены экономить на питании. Кто-то отказывается от хлеба, а кто-то переводит пациентов на двукратный прием пищи.

На питание одного больного в черкасских больницах выделяют от 5 до 10 грн. На эти деньги пациент должен полноценно поесть три раза в день.

Смотрите: Двери открываются прямо на ходу: в Черкасской области критически не хватает скорых

Каждый раз, когда составляют меню, думают, как бы разнообразить и уложиться в мизерную сумму. В конце концов, вынуждены были встать перед выбором: горячее питание три раза в день без хлеба или два, но с хлебом.

Ежемесячно на питание 400 больных выделяют 60 тыс. грн. Почти четверть суммы тратили на хлеб, столько же с осени отдают и за картошку. До этого ее подвозили спонсоры, но сейчас эта помощь уменьшилась.

Такая же ситуация во всех шести больницах областного центра. Питание финансируют по остаточному принципу. На еду идут те деньги, что остались после расходов на медикаменты, зарплату врачам и энергоносители.

В 2019 году Черкассы получили государственную медицинскую субвенцию в 200 млн грн. Этих денег на отрасль не хватило, поэтому еще столько же добавили из городского бюджета. Но все равно, на питание денег почти не осталось.

С 1 апреля государственной медицинской субвенции вообще выделять не будут. Больницы будет финансировать Национальная служба здоровья.

Напомним, почти 10 тыс. селян в Черкасской области могут остаться без доступной медицинской помощи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.