Через брак фінансування черкаські лікарні змушені економити на харчуванні

Через брак фінансування медзаклади Черкас змушені економити на харчуванні. Хтось відмовляється від хліба, а хтось переводить пацієнтів на дворазовий прийом їжі.

На харчування одного хворого в черкаських лікарнях виділяють від 5 до 10 грн. На ці гроші пацієнт має повноцінно поїсти тричі на день.

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Щоразу як складають меню, мізкують, як би його урізноманітнити і вкластися в мізерну суму. Зрештою, змушені були постати перед вибором: гаряче харчування тричі на день без хліба або двічі, але з хлібом.

Щомісяця на харчування 400 хворих виділяють 60 тис. грн. Майже чверть суми витрачали на хліб, стільки ж з осені віддають і за картоплю. До цього її підвозили спонсори, але нині ця допомога зменшилась.

Така ж ситуація в усіх шести лікарнях обласного центру. Харчування фінансують за залишковим принципом. На їжу йдуть ті гроші, що залишились після витрат на медикаменти, зарплату лікарям та енергоносії.

В 2019 році Черкаси отримали державну медичну субвенцію в 200 млн грн. Цих грошей на галузь не вистачило, тож ще стільки ж додали з міського бюджету. Та все одно, на харчування грошей майже не залишилося.

З 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не виділятимуть. Лікарні фінансуватиме Національна служба здоров’я.

Нагадаємо, майже 10 тис. селян на Черкащині можуть залишитися без доступної медичної допомоги.

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