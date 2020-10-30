Из-за повышения тарифов на электроэнергию в Украине вырастут цены на продукты

В Украине ставка РАБ-тарифов (стимулирующих тарифообразования) с 2021 года повысится вдвое.

Рост с 3% до 6% ставки инициировала и.о. министра энергетики Ольга Буславець.

Эксперты объясняют, что за восстановление сети украинские облэнерго получают процент компенсации от государства, а фактически от потребителей.

Однако 70% облэнерго принадлежат частному монополисту — рост ставки поможет ему за счет пользователей дополнительно заработать 10 млрд гривен.

Достаточно сильно от этого могут пострадать аграрии, которые из-за подорожания электроэнергии прогнозируют подорожание себестоимости продукции.

Пока весь мир ищет пути, чтобы поддержать производителя, Украина поддерживает монополиста. Более того, украинская электроэнергия уже дороже европейской.

— Украинский агропромышленный комплекс формирует 10% ВВП страны, это 40% всех товаров на экспорт. Поэтому такими необоснованными решениями правительство стреляет само в себя, — рассказал Иван Слободянник.

Предприниматель из Черниговщины Сергей Берестовой сообщил, что подорожание продолжается три последних месяца.

— В июле у нас была стоимость электрической энергии на предприятии — 2 гривны 83 копейки. В августе — 3.01. В сентябре — 3.25. В октябре увидим. Но становится смешно, когда понимаешь, что во Франции электричество намного дешевле.

Учащаются случаи перевода бизнеса в соседнюю Польшу.

Рост тарифов не только ухудшает условия ведения бизнеса, это фактически потеря конкурентоспособности украинского производителя, закрытие производств и увольнения тысяч человек. Поэтому предприниматели призывают правительство этого не делать.