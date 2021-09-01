Из-за решения суда 500 учеников закарпатской школы не могут начать учебный год

Окружной административный суд Закарпатья закрыл школу в селе Страбичево из-за массовых нарушений правил противопожарной безопасности.

По этой причине 500 учеников и 50 учителей не могут начать учебный год.

По словам сотрудников ГСЧС, еще год назад было выявлено 13 нарушений, которые до сих пор не устранены.

— В школе недостаточно огнетушителей, а те, что есть в наличии, никогда не проходили техническое обслуживание. Кроме того, не проведена огнезащита деревянных конструкций, отсутствует молниезащита. Провода между собой соединены скрутками, что является вопиющим нарушением, поскольку 90% пожаров происходит именно по этой причине, — заявил начальник Мукачевского районного управления ГСЧС Евгений Праслов.

На данный момент здание школы не опечатано, потому учебное заведение начало работать с нарушениями. При этом в помещениях спешно развесили план эвакуации и обустроили пожарный щит.

В свою очередь директор школы Виктория Русинко настаивает, что огнетушителей в учебном заведении достаточное количество, а в кочегарке расположен противопожарный щит. По ее словам, на большее у школы нет денег, поскольку из бюджета общины было выделено 1,2 млн грн, которые потрачены на ремонт протекающей кровли.

— Это было сделано для того, чтобы у детей была возможность учиться в комфортных условиях. Для установки пожарной сигнализации и оповещения второго нужно проводить тендеры, разрабатывать проектную документацию, для чего требуется дополнительное финансирование, — сказала она.

При этом и сами ученики, и их родители недовольны решением суда, поскольку за 42 года работы школы не случалось ни одного пожара. Они уже подготовили классы к началу учебного года.

Родители говорят, что не боятся отпускать детей в школу, несмотря на все нарушения. Они уверены, что здание вполне готово к началу учебного года, а ученикам ничего не угрожает.

— Розетки у нас в порядке, выключатели, освещение. Дети ежегодно проходят учения по эвакуации. Ученики могут мобилизоваться и организовано покинуть школу в случае ЧП. Каждый класс знает, куда выходить и где расположены запасные выходы, — заявила жительница села Страбичево Лариса Керчи, дочь которой учится в девятом классе.

Если доступ в помещения все же ограничат, а здание отключат от электроснабжения, учителя намерены организовать дистанционное обучение.

Кроме того, на балансе ОТГ находятся еще три школы и четыре детсада. Во всех из них зафиксированы нарушения пожарной безопасности. Вскоре могут закрыть еще два учебных заведения, судьба которых рассматривается в суде.

Председатель громады Иван Туряница рассказал, что выделить деньги на устранение нарушений возможно только в новом бюджетном году.

Он пообещал, что будет разработан проект и после заключения экспертов по нему будет проведен тендер. Чиновник добавил, что все нарушения будут устранены, как только это станет возможным.

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