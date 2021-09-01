Через рішення суду 500 учнів закарпатської школи не можуть розпочати навчальний рік

Окружний адміністративний суд Закарпаття закрив школу в селі Страбичово через масові порушення правил протипожежної безпеки.

З цієї причини 500 учнів і 50 вчителів не можуть розпочати навчальний рік.

За словами співробітників ДСНС, ще рік тому було виявлено 13 порушень, які до цього часу не усунуто.

– У школі недостатньо вогнегасників, а ті, що є у наявності, ніколи не проходили технічне обслуговування. Крім того, не проведено вогнезахист дерев’яних конструкцій, відсутній блискавкозахист. Проводи між собою з’єднано скрутками, що є кричущим порушенням, оскільки 90% пожеж починаються саме з цієї причини, – заявив начальник Мукачівського районного управління ДСНС Євген Праслов.

На даний момент будівля школи не опечатана, тому навчальний заклад почав працювати з порушеннями. При цьому у приміщеннях екстрено розвісили план евакуації та облаштували пожежний щит.

В свою чергу директор школи Вікторія Русинко наполягає, що вогнегасників в навчальному закладі достатня кількість, а в кочегарці обладнано протипожежний щит. За її словами, на більше у школи немає грошей, оскільки з бюджету громади було виділено 1,2 млн грн, які витрачено на ремонт покрівлі, яка протікала.

– Це було зроблено для того, щоб у дітей була можливість вчитися у комфортних умовах. Для встановлення пожежної сигналізації та оповіщення другого потрібно проводити тендери, розробляти проектну документацію, для чого потрібне додаткове фінансування, – сказала вона.

При цьому і самі учні, і їхні батьки незадоволені рішенням суду, оскільки за 42 роки роботи школи не траплялося жодної пожежі. Вони вже підготували класи до початку навчального року.

Батьки кажуть, що не бояться відпускати дітей до школи, не дивлячись на всі порушення. Вони впевнені, що будівля цілком готова до початку навчального року, а учням нічого не загрожує.

– Розетки у нас в порядку, вимикачі, освітлення. Діти щорічно проходять навчання з евакуації. Учні можуть мобілізуватися і організовано покинути школу в разі надзвичайної ситуації. Кожен клас знає, куди виходити і де розташовані запасні виходи, – заявила мешканка села Страбичово Лариса Керчі, дочка якої навчається в дев’ятому класі.

Якщо доступ в приміщення все ж обмежать, а будівлю відключать від електропостачання, вчителі планують організувати дистанційне навчання.

Крім того, на балансі ОТГ знаходяться ще три школи і чотири дитсадки. У всіх з них зафіксовано порушення пожежної безпеки. Незабаром можуть закрити ще два навчальних заклади, доля яких розглядається в суді.

Голова громади Іван Туряниця розповів, що виділити гроші на усунення порушень можливо тільки в новому бюджетному році.

Він пообіцяв, що буде розроблено проект і після висновку експертів по ньому буде проведено тендер. Чиновник додав, що всі порушення буде усунуто, як тільки це стане можливим.

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