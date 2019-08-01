Очереди под солнцем и ночлег в админздании: во Львове водители неделями ждут документы

Во Львове под областным управлением Укртрансбезопасности собрались сотни водителей, которые уже несколько дней ждут, чтобы получить международное разрешение на перевозку грузов. Без него пересечь границу они не могут.

Ранее днем ​​выдавали около 250 разрешений, теперь ввели ограничение – только 60. Люди возмущены, ведь ждать приходится не день-два, а недели. В этом году таких лицензий выдали только 160 тыс., в прошлом году – более 200 тыс.

Более того – условий для пребывания нет. Разъяренным водителям приходится стоять в очереди под палящим солнцем, а те, кто не дождался документа – ночуют прямо на территории управления.

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В Укртрансбезопасности оправдываются: виноваты не они, такое распоряжение получили в Министерстве инфраструктуры. В министерстве же всю вину возлагают на Польшу. Мол, это наша западная соседка ограничила выдачу разрешений на грузовые перевозки, и пока позиция Варшавы непреклонна – увеличивать их не хотят.

Поэтому Мининфраструктуры и ввело ограничения, чтобы вообще не блокировать грузоперевозки между странами. Они будут действовать до осени. Тогда должна собраться польско-украинская комиссия и проблему попытаются урегулировать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на границе с Польшей застряли дальнобойщики.

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